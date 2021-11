Attenti a Lanvin Group: col nuovo logo arrivano nuove acquisizioni

Insomma, Lanvin Group fa sul serio. Fosun Fashion Group, il ramo della holding cinese che si occupa delle attività moda, aveva già annunciato a ottobre il rebranding: l’intenzione, è evidente, è premiare la riconoscibilità del brand ammiraglio del gruppo, la francese Lanvin, su quello della società capofila (la conglomerata Fosun). Ora il gruppo fa un passetto avanti, mostrando al mondo il suo nuovo logo. Ancor di più, prepara nuove acquisizioni. Già, perché per il sodalizio (che controlla, oltre Lanvin, anche Sergio Rossi e Caruso) la nuova identità visuale è premessa per una stagione di crescita.

Nuove acquisizioni per Lanvin Group

Che le intenzioni sul piano delle attività di M&A di Lanvin Group fossero bellicose lo si era capito già a ottobre. Quando il rebranding, cioè, è stato occasione per una raccolta di nuovi investitori (e quindi di liquidi). In occasione della presentazione del nuovo logo, il presidente Joann Cheng è stato abbastanza esplicito. “La nuova identità visiva rappresenta la nostra forte fiducia nell’autenticità e nell’artigianalità della nostra piattaforma – recita la nota stampa –. Vediamo un incredibile potenziale di espansione per il gruppo e di crescita per il portfolio di brand”. Come scrive Vogue Business, l’interesse di Lanvin Group si rivolge a marchi attivi in categorie merceologiche che ora mancano o a società fornitrici di tecnologia per la moda.

