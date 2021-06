Fosun Fashion Group sarà il primo super gruppo cinese del lusso? Forse è ancora presto per dirlo, ma la società che ha rilevato il calzaturificio romagnolo Sergio Rossi è ora in netto vantaggio rispetto a colleghi come Icicle e Shandong Ruyi. Partiti con lo stesso obiettivo, ma arenatisi a distanza dalla meta. Fosun, intanto, sfrutta…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI