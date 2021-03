Borsa, è il momento del second hand: gli investitori sono a caccia

Gli investitori sono a caccia di aziende di second hand. Le piattaforme quotate vedono crescere il proprio valore e la propria liquidità. I consumatori scelgono l’usato perché vuol dire contribuire alla sostenibilità, ma significa anche risparmiare. Il mercato della rivendita, secondo gli analisti, fa bene anche ai brand: così acquisiscono una clientela nuova, per la quale sono inaccessibili i prezzi dei prodotti nuovi. Inoltre, i consumatori che possono permettersi il prezzo pieno trovano più vantaggioso acquistare un capo nuovo, proprio perché lo possono rivendere.

Gli investitori sono a caccia

The RealReal è stato il primo marketplace dell’usato ad entrare in Borsa nel 2019. Ad ottobre 2020 Thredup ha invece presentato l’IPO. Due mesi dopo è stata StockX, specializzata nel resale di sneaker, a concludere un round di finanziamento, che gli esperti definiscono “pre-IPO”. A gennaio 2021 Poshmark si è quotato a Wall Street. Secondo Erika Andreetta, partner PwC, questo trend è destinato a proseguire. A MF Fashion l’analista ha spiegato come il second hand sia in continua ascesa perché viene considerato uno strumento di sostenibilità e perché permette l’acquisto a prezzi competitivi. PwC prevede che il mercato duplichi nei prossimi cinque anni, raggiungendo i 64 miliardi di dollari entro il 2024.

L’opinione di Solca

Luca Solca, analista di Bernstein, ritiene che il mercato del second hand possa crescere in modo strutturale. E che, quindi, quella in corso non è una fiammata destinata a durare poco tempo. Solca afferma che il mercato della rivendita è un’opportunità anche per chi compra capi nuovi. “Il consumatore più smaliziato – sostiene – pensa che il costo non è più il prezzo del cartellino, bensì il costo di acquisto meno il valore residuo che potrà ottenere sul mercato di seconda mano”. (mv)

