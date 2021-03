A Kering il 5% di Vestiaire Collective, che ora vale oltre 1 mld

Kering compra il 5% di Vestiaire Collective. L’acquisto è arrivato attraverso la partecipazione del gigante del lusso all’ultimo round di finanziamento da 178 milioni di euro che ha spinto la valutazione della piattaforma di rivendita sopra il miliardo di dollari per la prima volta. Oltre Kering, il round è stato sostenuto dalla società di investimento statunitense Tiger Global Management. Anche gli azionisti già presenti, tra cui l’editore di Vogue Condé Nast e la società di private equity francese Eurazeo, hanno deciso di reinvestire.

Il 5% di Vestiaire Collective

“Nel lusso, l’usato è ormai una tendenza reale e profondamente radicata, soprattutto tra i clienti più giovani – commenta François-Henri Pinault, presidente e CEO di Kering –. Piuttosto che ignorarla, il nostro desiderio è cogliere questa opportunità per aumentare il valore che offriamo ai nostri clienti e influenzare il futuro del nostro settore verso pratiche più innovative e più sostenibili”. A Pinault fa eco Grégory Boutté, chief client e digital officer della stessa società: “La nostra strategia di innovazione mira a investire in marchi e tecnologie per la prossima generazione di consumatori”.

Le previsioni

Secondo le previsioni di Kering, la quantità di pezzi di seconda mano nei guardaroba crescerà dal 21% nel 2021 al 27% nel 2023. Ciò farà sì che il valore del settore dell’usato supererà i 60 miliardi di dollari entro il 2025. Una tendenza che è stata ben intercettata da Vestiaire Collective, che nel 2020 ha visto crescere di oltre il 100% il volume delle transazioni. L’ultimo round di finanziamento offre alla piattaforma la possibilità di accelerare lo sviluppo. “Il settore della rivendita nel suo insieme sta vivendo una rapida crescita, soprattutto tra i consumatori Millennials e Gen Z – conclude il CEO Maximilian Bittner –, che andranno a plasmare il panorama della vendita al dettaglio del futuro” . (mv)

Leggi anche: