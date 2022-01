Chiara Ferragni apre al private equity per la crescita del brand

Chiara Ferragni apre il capitale di Fenice, la società che gestisce Chiara Ferragni Collections. E va alla ricerca di un fondo di private equity che ne sostenga i piani di sviluppo. L’influencer e imprenditrice, scrive L’Economia de Il Corriere della Sera, la scorsa settimana ha affidato a BNP il compito di individuare il partner giusto. In attesa di scoprire chi entrerà in affari con Ferragni (già nei prossimi giorni dovrebbero iniziare gli scrutini) pesa l’incognita sulla riconfigurazione della compagine societaria. Si preparano uscite eccellenti?

Chiara Ferragni apre a un socio

“È un’idea che abbiamo sempre avuto – dice l’imprenditrice a L’Economia –. Ma, prima, dovevamo mettere l’azienda finanziariamente a posto. Ho preso in mano la guida della società e i risultati stanno arrivando. Oggi, dopo due anni di lavoro, è il momento giusto per avere un socio finanziario. È il mio obiettivo di adesso: non intendo monetizzare le mie partecipazioni, ma voglio che la società cresca”.

I soci

L’apertura al fondo è, quindi, il compimento del percorso avviato a settembre 2020, quando Ferragni diventa CEO della società che gestisce le attività moda (ex Serendipity), ne approva il nuovo piano industriale e sposta una parte importante delle licenze da Morgese (che seguiva calzatura e accessori) a Swinger international. La famiglia Morgese di Fenice è anche socia, insieme alla famiglia Barindelli, Paolo Barletta e Nicola Bulgari. A tal proposito “si dovrà vedere – chiosa L’Economia – in un secondo tempo se, arrivando un fondo, scenderanno tutti pro-quota o se qualcuno uscirà”.

Il giro d’affari

Il giro d’affari delle tre società di Ferragni (con Fenice ci sono anche TBS Crew e Sisterhood) nel 2021 si attesta a circa 46,3 milioni di euro. Fenice, riporta l’inserto del CorrSera, ne ha fatti 26 (+300% i ricavi da royalties). In merito delle stime per il 2022, l’imprenditrice sostiene che sono “molto prudenti”, ma comunque di crescita: si aspetta un’ulteriore +172,5% dalle royalties.

