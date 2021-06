Ferragni liquida Morgese e Barindelli e sale al 100% di TBS Crew

Chiara Ferragni investe in se stessa e sale al 100% di TBS Crew. La società gestisce il magazine online The Blonde Salad e svolge attività di talent agency e consulente di digital marketing strategy. L’imprenditrice ha acquistato il 45% delle quote di TBS Crew da Esuriens, società riconducibile alle famiglie Morgese e Barindelli. Pasquale Morgese (che con la sua famiglia possiede il calzaturificio Mofra) resta socio di minoranza, con una quota pari al 27,5% di Fenice (ex Serendipity) che gestisce il settore moda.

Ferragni sale al 100% di TBS Crew

Ferragni ha annunciato la modifica delle quote sociali di TBS Crew via Instgram. L’influencer ha fondato l’azienda, di cui è divenuta CEO nel 2017, nel 2009. Non sono noti i termini finanziari della transazione. Oltre a TBS Crew, Ferragni detiene anche una partecipazione del 32,5% in Fenice (l’ex Serendipity), società nella quale riveste il ruolo di CEO e direttrice creativa. In Fenice il capitale sociale resta invariato, con Pasquale Morgese socio al 27,5%, attraverso le società N1 e Euriens.

Le attività di Fenice

Socio di Fenice è Alchimia di Paolo Barletta. L’azienda gestisce le operazioni moda del marchio Chiara Ferragni. In particolare, le licenze a Swinger International per il prêt-à-porter, borse e accessori, e di Mofra per le calzature. Il marchio Chiara Ferragni è stato lanciato nel 2013 come etichetta di calzature per poi diventare brand di lifestyle. Il brand fattura circa 20 milioni di euro. Chiara Ferragni detiene anche il 99% di Sisterhood, società che si occupa di ideare campagne pubblicitarie. Gli altri soci sono la sorella Valentina (0,5%) e lo storico manager Fabio Damato (0,5%). (mv)

