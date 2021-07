Ci sono 4 offerte per Conbipel (e 2 interessamenti senza proposta)

Ci sono 4 offerte per Conbipel. L’azienda di Cocconato d’Asti è da 16 mesi in difficoltà e attualmente è in amministrazione straordinaria. A scorrere le cronache, il salvataggio di Conbipel, di proprietà del fondo Oaktree Capital Management, è sembrato sempre ad un passo. Si era parlato di OVS e, soprattutto, dei turchi di Çağla Tekstil. Ma fin qui non si è chiuso niente.

4 offerte per Conbipel

Nell’incontro del 23 luglio tra i sindacati e il commissario straordinario Luca Jeantet, quest’ultimo ha affermato che ci sono 4 offerte depositate per rilevare tutta l’attività. Altre due aziende avrebbero manifestato interesse, ma non avrebbero ancora messo nero su bianco la propria proposta. La Stampa, citando fonti sindacali, riporta che il MiSE non ha ancora autorizzato il bando ufficiale di vendita avanzato dal commissario. Tra gli interessati c’è ancora OVS, che però non rileverebbe tutto il pacchetto aziendale ma solo alcuni rami. Non è la soluzione che vorrebbe Jeantet. Tanto meno sindacati e lavoratori della sede astigiana. Entro la fine di luglio dovrebbe avvenire la pubblicazione ufficiale del bando e da settembre le offerte verranno valutate dal commissario. La conclusione dell’iter è prevista entro il 2021.

I risultati nel 2021

Conbipel ha chiuso il primo trimestre 2021 con perdite finali per 13,64 milioni. Le vendite risultano in calo a 21,78 milioni, contro i circa 31 milioni dell’analogo periodo del 2020. La flessione sarebbe riconducibile anche ai forti sconti sui prodotti in vendita per cercare di fare cassa. Le speranze per un lieto fine ci sono, ma la strada è ancora lunga. (mv)

