MiSE e Investcorp salvano Corneliani con 17 mln. E Conbipel?

MiSE e Investcorp mettono sul tavolo 17 milioni per salvare Corneliani. Investcorp, socio di maggioranza di Corneliani, verserà 7 milioni di euro. Il MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico) erogherà i previsti 10 milioni di euro. Conbipel, intanto, spera in un investitore. Il commissario straordinario, Luca Jeantet, vuole raccogliere le manifestazioni di interesse entro il 25 maggio.

MiSE e Investcorp

Ottime notizie per Corneliani. Il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, ha annunciato la “crisi risolta” grazie ad un investimento di 17 milioni di euro. Di questi 13,5 saranno utilizzati per la costituzione di una nuova società formata da Invitalia (6,5 milioni) e Investcorp (7 milioni). Gli altri 3,5 milioni di Invitalia arriveranno come una nuova iniezione di liquidità. L’operazione dovrà essere perfezionata entro il 13 aprile. Secondo quanto riporta la Gazzetta di Mantova, la proposta di Investcorp prevede l’acquisto di ramo azienda con un concordato in continuità indiretta da parte della NewCo. Lo scenario esclude la famiglia Corneliani. L’offerta prevede anche un piano di ristrutturazione: chiusura dello stabilimento in Slovacchia, tagli nel retail di proprietà di 150 dipendenti in tutto il gruppo. Taglio contestato dai sindacati. “La nostra speranza è che questo nuovo investimento contribuisca alla svolta, a beneficio dei suoi talentuosi dipendenti e dei clienti” ha commentato Hazem Ben-Gacem, co-amministratore delegato di Investcorp.

Conbipel attende

La crisi di Conbipel, viceversa, è ancora in attesa di una svolta. Secondo La Stampa, il commissario straordinario Jeantet ha lanciato il bando per la raccolta delle manifestazioni di interesse non vincolanti. La scadenza fissata è quella del 25 maggio. Le offerte dovranno contenere anche le linee guide del progetto industriale per il rilancio. E tra i sindacati c’è chi strizza l’occhio a Marco Boglione di Basic Net che, dopo la rinuncia a Corneliani, potrebbe cambiare obiettivo. (mv)

Leggi anche: