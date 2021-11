CVC, dopo conceria Pasubio, entra con HPS in Authentic Brands

Dopo l’investimento in conceria Pasubio (concluso lo scorso giugno), un nuovo impegno per CVC Capital Partners. La società di private equity investe con HPS Investment Partners in Authentic Brands Group (ABG). L’acquisto delle azioni dovrebbe concludersi a dicembre. L’operazione si basa su una valutazione complessiva di ABG di 12,7 miliardi di dollari. Il gruppo, che di recente ha acquisito Reebok, contestualmente rimanda l’IPO di 2 o 3 anni.

Nuovo impegno dopo conceria Pasubio

Authentic Brands Group ha quindi accantonato il progetto di IPO, annunciato a luglio scorso. Il CEO Jamie Salter con CNBC ipotizza l’IPO per il 2023 o 2024. CVC Capital Partners e HPS Investment Partners valutano il gruppo USA specializzato nel retail 12,7 miliardi di dollari. Dopo il loro ingresso nel capitale, BlackRock Long Term Private Capital rimarrà azionista di maggioranza di ABG. Altri azionisti, come l’ex star del basket NBA Shaquille O’Neal, restano nella compagine con quote di minoranza.

30 etichette, 6.000 negozi

In 11 anni ABG ha accumulato più di 30 etichette vendute in circa 6.000 negozi. Tra le insegne controllate ci sono Forever 21, Aeropostale, Barneys New York, ma anche il produttore di abiti da uomo Brooks Brothers e la rivista Sports Illustrated. Ad agosto ha siglato l’accordo (che si perfezionerà a gennaio 2022) per rilevare Reebok per un massimo di 2,1 miliardi di euro. A Reebok era interessata anche CVC Capital Partners. Che lo scorso giugno ha smobilizzato l’investimento nella conceria Pasubio, cedendo il controllo del gruppo conciario vicentino al fondo francese PAI Partners. (mv)

