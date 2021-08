Authentic Brands Group pigliatutto: compra Reebok per 2,5 miliardi

Authentic Brands Group pigliatutto. Adidas ha annunciato di aver siglato un accordo definitivo per la vendita di Reebok ad Authentic Brands Group (ABG) per circa 2,5 miliardi di dollari. Nel 2006 il gruppo tedesco ne aveva sborsati 3,8 per acquisire il brand sportivo insieme a Rockport, CCM Hockey e Greg Norman (ceduti incassando 400 milioni di euro). Con questa operazione, Reebok entra nella stessa scuderia che gestisce gli affari dell’ex star di basket NBA Shaquille O’Neal che ha collaborato col marchio e avrebbe voluto rilevarlo, come avevamo scritto qui.

Authentic Brands Group pigliatutto

“La chiusura della transazione dovrebbe avvenire nel primo trimestre del 2022” si legge nella nota diffusa da Adidas. “Abbiamo avuto Reebok nel nostro mirino per molti anni, e siamo entusiasti di portare finalmente a casa questo marchio iconico”, ha commentato a WWD Jamie Salter, CEO di ABG. Il gruppo è attivo, anzi attivissimo, nel settore delle licenze. In altre parole, ha in portafoglio oltre 30 marchi tra cui Barneys New York, Brooks Brothers, Juicy Couture, JC Penney, Forever 21.

Il sogno di Shaquille

Shaquille O’Neal, che possiede quote di ABG dal 2015 (quando gli cedette i diritti del suo marchio), ha collaborato a lungo con Reebok (ricordate la sneaker Reebok Shaq Attaq?) e nel 2019 si era detto pronto a rilevarlo. “Come partner di lunga data di Reebok e parte della proprietà di ABG – ha detto l’ex NBA a WWD -, è un sogno che si avvera accogliere questo marchio leggendario”.

Le prospettive di Adidas

“La vendita di Reebok – si legge nella nota del colosso tedesco – non ha alcun impatto sulle prospettive finanziarie di Adidas per l’anno in corso”. E nemmeno “sull’ambizione finanziaria dell’azienda per il 2025, progettata per aumentare significativamente le vendite, la redditività e guadagnare quote di mercato”. (mv)

Leggi anche: