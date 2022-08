Della Valle annuncia OPA da 338 mln per il delisting di Tod’s

Si prepara il delisting di Tod’s. Un’operazione che ai Della Valle potrebbe arrivare a costare oltre 338 milioni di euro. Secondo la nota della stessa famiglia, lo sviluppo dei singoli marchi del gruppo (Tod’s, Roger Vivier, Hogan e Fay) “sarebbe meno agevole mantenendo lo status di società quotata, stanti le limitazioni derivanti dalla necessità di riportare risultati soggetti a verifiche di breve periodo”. L’operazione non cambierà il ruolo di Delphine (gruppo LVMH), che continuerà a possedere il 10% del capitale Tod’s.

Dopo 22 anni, Diego Della Valle (nella foto) prepara l’addio a piazza Affari. È l’obiettivo dell’OPA (offerta pubblica di acquisto) con la quale mira a rastrellare le azioni ordinarie del gruppo non ancora in suo possesso. Si tratta di una quota pari al 25,55% del capitale che, una volta nelle sue mani, lo porterà al 90%. Il residuo 10% è e resterà in possesso di LVMH, attraverso la partecipazione di Delphine. ANSA precisa che Della Valle esegue l’OPA tramite DeVa Finance, società interamente detenuta da DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C, controllata indirettamente da Diego Della Valle. L’offerta è di 40 euro per azione, ossia il 20,37% in più rispetto alla quotazione di ieri. L’esborso massimo in caso di adesione totalitaria all’opa sarà di oltre 338 milioni di euro.

Secondo la nota della famiglia Della Valle, quest’ultima “ha deciso di fare un grande investimento nel gruppo Tod’s per accelerarne lo sviluppo. L’obiettivo è valorizzare i singoli marchi, dando loro una forte visibilità individuale e una grande autonomia operativa. Attraverso la strategia si intende rafforzare il posizionamento dei marchi nella parte alta del mercato, con un elevato livello di desiderabilità”. Obiettivi che, a medio e lungo periodo, risentirebbero delle “limitazioni derivanti dalla necessità di riportare risultati soggetti a verifiche di breve periodo”.

Il mercato diventa sempre più concentrato. Lo dimostrano anche gli ultimi sviluppi sul brand Tom Ford. Secondo il Wall Street Journal il marchio dell’ex direttore creativo di Gucci potrebbe passare nelle mani del gigante dei cosmetici Estée Lauder per oltre 3 miliardi di dollari. La testata riferisce che altri corteggiatori sono interessati ad acquistare il marchio di moda. (mv)

