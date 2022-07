“Quando incontrai Della Valle per parlare di Schiaparelli”

Il sodalizio Diego Della Valle e Daniel Roseberry, innanzitutto: il patron e lo stilista. Poi i vip, la pelle e, ora, la mostra a Parigi. La rinascita di Schiaparelli è servita. Nel 2007 l’imprenditore marchigiano, a capo del gruppo Tod’s, acquistò la Maison. Nel 2019 è arrivata la nomina di Roseberry (nella foto, dai social, tra due look) alla direzione creativa. Negli ultimi mesi hanno scelto Schiaparelli Lady Gaga per la cerimonia di insediamento del presidente degli States Joe Biden. Non solo: Beyoncé è comparsa ai Grammy Awards vestita di una mini-scultura in pelle nera completa di guanti con punte dorate. Bella Hadid ha partecipato con una mise Schiaparelli al festival del cinema di Cannes. Così la Maison si apre alle nuove generazioni. Mentre le borse rappresentano una delle categorie più vendute.

“Quando incontrai Della Valle”

“L’ho conosciuto per la prima volta all’hotel Carlyle a New York – dice Roseberry a MFF a proposito del rapporto con Della Valle –. Ero molto nervoso ma esteriormente mantenevo la calma. Abbiamo avuto una bellissima chiacchierata e mi ha chiesto di mettere insieme un progetto. Ho avuto un solo mese di tempo per farlo. Conoscendo Diego ora, comprendo meglio il suo modo di lavorare e le sue aspettative e ho apprezzato davvero di aver avuto la possibilità di sviluppare un progetto, di trasformare una proposta facendole raggiungere il suo pieno potenziale”.

La parabola di Schiaparelli

“Dall’arrivo di Daniel in Schiaparelli, abbiamo creato un’offerta di prêt-à-porter completamente nuova che si è già notevolmente sviluppata – afferma al Financial Times il CEO Delphine Bellini –. Abbiamo una grande richiesta di prêt-à-porter e borse: supera di gran lunga i nostri obiettivi”. In termini di vendite, i gioielli, le borse e la sartoria sono andati particolarmente bene. “La borsa Face Bijoux continua a esaurirsi non appena le scorte vengono rifornite”, dice Bellini.

La mostra

Dal 6 luglio fino al 22 gennaio 2023 presso il Musée des Arts Décoratifs di Parigi si può visitare la retrospettiva “Scioccante! The surreal world of Elsa Schiaparelli”. La couturière di origine italiana fondò la griffe nel 1927. In mostra ci sono 577 oggetti: 212 sagome e accessori completati da altri 365 dipinti, sculture, gioielli, fotografie e altro. (mv)

