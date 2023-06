Detto e fatto: Florence si prende le pelletterie Effebi e A.L.B.A.

Detto e fatto. Come annunciato lo scorso 27 marzo a La Conceria, Gruppo Florence fa il suo ingresso nella pelletteria. In altre parole, nel gruppo controllato da Permira sono entrate Effebi di Scandicci e A.L.B.A. di Calenzano. Entra nel Gruppo anche ABC Ricami di Pistoia. Una tripletta che porta a 26 il numero delle aziende aggregate dal gruppo guidato dal CEO Attila Kiss.

Detto e fatto

Chi è Effebi

Per Francesco Trapani, presidente di Gruppo Florence, “l’Italia si conferma terreno fertile di eccellenze artigianali e abilità manifatturiere come questi ultimi gioielli che si sono uniti al nostro gruppo”. Eccellenze (toscane) che consentono al gruppo di entrare nel segmento della pelletteria. Effebi, azienda fondata negli anni ‘50 da Asteno Bongini e oggi gestita dalla famiglia Lotti, dà lavoro a oltre 70 persone e ha una produzione di 190.000 articoli l’anno. Effebi progetta, sviluppa e produce “qualsiasi tipologia di borse per le griffe internazionali”, si legge in una nota.

Chi è A.L.B.A.

Azienda specializzata in piccola pelletteria, A.L.B.A. è stata fondata nel 1935 da Orlando Cocchi nel cuore di Firenze. Poi si è trasferita a Calenzano. Attualmente, conta su 70 dipendenti e opera in uno stabilimento di oltre 2.000 metri quadrati. È previsto un ampliamento di altri 2.000 metri quadrati dedicati a taglio, produzione e a un’area relax per i dipendenti. Le famiglie imprenditrici restano alla guida dell’azienda e diventano azioniste di Florence reinvestendo parte del corrispettivo incassato per la cessione della società.

“Con Florence, lo sviluppo”

“Guardo alle nuove generazioni con ammirazione. Sono orgoglioso che sempre più aziende decidano di affidarsi a Gruppo Florence per proseguire il percorso di sviluppo e poter offrire ai propri clienti un prodotto di altissima qualità” commenta Attila Kiss. (mv)

