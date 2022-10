Fallisce l’OPA su Tod’s, Della Valle rinuncia al delisting

La famiglia Della Valle rinuncia al delisting di Tod’s, perché l’OPA ha sfiorato, ma non raggiunto, l’obiettivo. “Chi non ha venduto le azioni la pensa come noi” è la sintesi di una dichiarazione di DeVa Finance (società controllata indirettamente da Diego Della Valle, nella foto Imagoeconomica) e promotrice dell’offerta. L’OPA si è conclusa il 25 ottobre e ha portato la famiglia Della Valle all’86,95% del capitale del gruppo Tod’s. L’obiettivo era il 90%. Secondo gli analisti il problema incontrato dall’offerta è che durante il mese in cui l’Opa è rimasta valida, la quotazione del titolo Tod’s è rimasta sempre superiore ai 40 euro. Che era il valore offerto da Della Valle. Salta il delisting da Piazza Affari “ma i programmi vanno avanti” commenta Della Valle.

Della Valle rinuncia al delisting

Si è conclusa il 25 ottobre l’offerta pubblica d’acquisto lanciata ad agosto da DeVa Finance sul 25,5% del capitale di Tod’s. L’offerta prevedeva l’acquisto delle azioni sul mercato a 40 euro, per un totale di 338 milioni di euro. L’obiettivo era il ritiro del titolo Tod’s da Piazza Affari. Tra le azioni già possedute e quelle provenienti dall’OPA, la famiglia Della Valle era arrivata all’86,95% del capitale e non al 90% come da obiettivo.

Le azioni saranno restituite

Durante il mese in cui l’Opa è rimasta valida, il titolo Tod’s non è mai sceso sotto i 40 euro, tranne nell’ultimo giorno. Il mercato non escludeva un rilancio da parte della famiglia Della Valle, che però non è arrivato e a quanto pare non arriverà. DeVa Finance rinuncia all’OPA. Le azioni vendute verranno restituite, senza spese, a chi le ha vendute.

Siamo in sintonia con chi non ha venduto

“Prendiamo atto che parte del mercato ha ritenuto l’offerta da noi fatta inferiore alle sue aspettative, considerando il valore del gruppo Tod’s superiore a quello espresso attualmente in Borsa – si legge nel comunicato di DeVa Finance –. Chi ha deciso di mantenere le proprie azioni vuol dire che condivide la nostra visione e la sua esecuzione. Pertanto, da domani, lavoreremo tutti per ottenere nei tempi necessari la realizzazione di un’operazione che spero ed auspico sarà di grande successo” afferma la famiglia Della Valle. (mv)

