Forestali si compra i contrafforti di Morel per 2,76 milioni

Industrie Chimiche Forestali si compra i puntali e i contrafforti di Industria Chimica Morel per 2,76 milioni di euro. Con questa operazione, l’azienda di Marcallo con Casone (Milano), attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di adesivi e tessuti ad alto contenuto tecnologico, avrà la possibilità di ampliare la propria offerta e la customer base. L’accordo per l’acquisizione del ramo di azienda di Morel Milano (fondata nel 1926) prevede che Luca Bonfanti, socio di maggioranza dell’impresa, resti nell’organigramma aziendale.

Forestali si compra Morel

La ventata di acquisizioni che sta interessando il settore moda coinvolge anche i comparti della fornitura a monte. ICF – Industrie Chimiche Forestali ha comunicato di aver siglato con Morel “il contratto preliminare per l’acquisizione della divisione di progettazione, realizzazione e vendita di puntali e contrafforti per il mercato delle calzature e pelletteria”. In questo modo, il marchio Morel entrerà nella scuderia ICF insieme ai brand Forestali, Durabond e ABC.

2,76 milioni di euro

Entro marzo 2022, ICF verserà 2,76 milioni di euro per acquisire un’azienda che ha chiuso il 2020 con un fatturato di 5 milioni di euro (quota export 50%) e una marginalità percentuale vicina alla doppia cifra. Nel 2019 le vendite erano state di 7 milioni di euro. A sua volta, ICF ha chiuso l’anno scorso con ricavi a quota 60,5 milioni di euro (contro i 71,7 del 2019) e un Ebitda di 7 milioni di euro. “Per ICF si tratta di un’operazione di rilevanza strategica” ha commentato Guido Cami, presidente e CEO di ICF. “Puntiamo a sviluppare importanti sinergie commerciali grazie alla complementarità dei prodotti e della customer base”. In altra parole: “Realizzare sinergie industriali e valorizzare le risorse e i prodotti Morel”. Come? “Grazie all’approccio manageriale che caratterizza la conduzione del nostro gruppo senza perdere alcuna competenza di Morel”. (mv)

