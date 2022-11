Gruppo Florence senza limiti. “Non ci fermiamo. Compreremo altri calzaturifici in arrivo e pelletterie dal 2023”, annuncia il CEO Attila Kiss all’indomani dell’ingresso nel polo del calzaturificio Taccetti. Kiss osserva come siano in aumento le richieste di integrarsi da parte delle aziende e ci spiega come avviene la selezione. Florence ha superato i 2.000 dipendenti…

