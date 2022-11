Il calzaturificio Taccetti entra nel gruppo Florence. È il terzo in sei settimane a unirsi nel polo produttivo integrato al servizio del lusso. Florence arriva così a riunire 20 aziende. Risalgono a fine settembre le acquisizioni di Lorenza Calzaturificio di Filetto (Chieti) e Novarese di Corridonia (Macerata). Ora è il turno di Taccetti, calzaturificio fondato nel 1954 a Montelupo Fiorentino (Firenze) che produce calzature formali di lusso da donna. Il timone dell’azienda passa nelle mani della quarta generazione della famiglia Taccetti.

Taccetti entra nel gruppo Florence

Il gruppo Taccetti dà lavoro a 270 persone. La sua capacità produttiva è di 2.000 paia di calzature al giorno e 410.000 paia l’anno. A queste si aggiungeranno ulteriori 150.000 paia una volta inaugurato il quinto stabilimento produttivo. Per dimensione è una delle maggiori realtà manifatturiere che si sono unite al gruppo Florence. Contestualmente, Stefano e Francesca, quarta generazione della famiglia Taccetti, prenderanno le redini dell’azienda in qualità di CEO. Fino a ieri il gruppo veniva condotto dai fratelli Carlo e Giovanni. La famiglia Taccetti (in foto), così come prevede il modello di business di Florence, ha reinvestito nel gruppo acquisendo una quota di minoranza.

“Cerchiamo efficienza, qualità e sostenibilità”

“Siamo alla costante ricerca di aziende che credano nell’efficienza, nella qualità e nella sostenibilità quali fil rouge di un percorso imprenditoriale improntato al successo – commenta Attila Kiss, CEO di Gruppo Florence –. Taccetti rappresenta il perfetto connubio tra competenza artigianale e innovazione costante”. “L’ingresso in gruppo Florence rappresenta per noi un’importante tappa nel percorso di crescita – aggiunge Giovanni Taccetti –. È una realtà capace di evolversi e di cogliere le giuste opportunità per conferire un valore aggiunto al nostro know how artigianale”. (mv)

