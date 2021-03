Inditex e H&M sono riusciti ad assorbire il colpo della pandemia

Il prezzo è ancora il re del mercato. I giganti del fast fashion, quindi, hanno assorbito il colpo della pandemia. Ci sono riusciti grazie all’online e, proprio per questo, si preparano a rimbalzare quando i negozi riapriranno. Inditex, gruppo spagnolo cui fa capo Zara, ha perso il 28% del fatturato, ma è riuscito comunque a chiudere il bilancio del 2020 in utile. Per H&M, che è tornato a crescere a marzo, i ricavi del trimestre dicembre 2020-febbraio 2021 sono andati leggermente meglio del previsto .

Il colpo della pandemia

Le vendite online sono salite del 77% nel 2020. E così Inditex ha limitato i danni del Covid. Il colosso spagnolo, che controlla anche Pull&Bear, Massimo Dutti, Bersha e Oysho, ha chiuso a fine gennaio l’esercizio fiscale 2020-2021 con ricavi a quota 20,4 miliardi di euro (-28%). I conti non chiudono in rosso perché la redditività del secondo semestre ha più che compensato le perdite del primo. Risultato finale: utile netto di 1,1 miliardi di euro, -70% rispetto al 2019. Nel mese di febbraio le vendite sono in calo del 15% (con il 21% dei negozi chiuso), e nella prima settimana di marzo -4% (con il 15% degli store chiuso). “Inditex è più forte oggi rispetto a due anni fa – sottolinea il CEO Pablo Isla –. Una volta terminata la pandemia, l’azienda tornerà a livelli di crescita compresi tra il 4% e il 6%.

I conti di H&M

Gli analisti di Refinitiv SmartEstimate, citati da Reuters, prevedevano per H&M un arretramento del 30%. Il gruppo svedese ha chiuso il trimestre dicembre – febbraio nel segno del -27% a cambi correnti rispetto all’anno precedente. Il giro d’affari si attesta a 40,1 miliardi di corone (circa 3,94 miliardi di euro). Nel periodo 1-13 marzo le vendite sono invece cresciute del 10% a cambi attuali grazie all’allentamento delle restrizioni. (mv)

