IPO senza sprint in Russia e Francia: SMCP e Obuv Rossii investiranno la nuova liquidità per sviluppare il retail

IPO senza brillantezza quelli di SMCP in Francia e di Obuv Rossii in Russia. L’azione di Sandro, Maje e Claude Pierlot (SMCP) sul listino Euronext di Parigi è stata quotata a un prezzo di 22 euro, valore che si colloca nella parte più bassa del range 20-25 euro. Complessivamente sono stati raccolti 541 milioni di euro dalla società e dagli azionisti che hanno messo in vendita le loro quote. L’azienda utilizzerà la liquidità raccolta per ridurre i debiti e finanziare la sua espansione, in particolar modo in Cina. Sulla stessa lunghezza d’onda l’IPO lanciata dal retailer e produttore di calzature russo Obuv Rossii che ha venduto azioni a 140 rubli ciascuna, il minimo previsto al momento dell’annuncio, ai primi di ottobre. La società ha raccolto 6,2 miliardi di rubli (91,8 milioni di euro). Secondo quanto riporta Reuters, Sberbank Cib, che ha organizzato l’operazione, ha affermato che il 75% delle offerte per le azioni sono provenienti da investitori istituzionali, in gran parte dal Regno Unito e dalla Scandinavia. Obuv Rossii utilizzerà i fondi raccolti per aumentare la propria rete di vendita al dettaglio (attualmente l’azienda gestisce 511 negozi in 143 città russe), la riduzione del debito e lo sviluppo dei canali di distribuzione. (mv)