La concentrazione degli accessori continua: stavolta tocca a CDC

Il polo degli accessori promosso dal fondo White Bridge Investments ha rilevato CDC Luxury Chains. L’azienda toscana è attiva nella produzione di catene ornamentali di lusso per i brand della moda. CDC entra così a far parte di un conglomerato che la vede a fianco di Lampa, Obi, Forza Giovane, Conti e Vannelli, Gruppo PF. Non si fermano, dunque, le operazioni di concentrazione e rafforzamento nel settore degli accessori al servizio del lusso.

La concentrazione degli accessori continua

CDC Luxury Chains entra a far parte del progetto di consolidamento promosso da White Bridge Investments. CDC, fondata nel 1995 e con sede a Campi Bisenzio (Firenze), possiede tre stabilimenti e, secondo i dati pubblicati da BeBeez, ha chiuso il 2021 con ricavi pari a 14 milioni di euro. Il progetto di White Bridge Investments ha così ampliato il suo raggio d’azione che va dagli accessori in metallo e plastica, all’applicazione di ricami di alta sartoria e, con quest’ultima operazione, alla produzione di catene ornamentali. CDC continuerà ad essere guidata da Chiara Pezzatini, Andrea Pezzatini e Beatrice Parenti che a loro volta reinvestiranno nel gruppo. Il closing dell’operazione è previsto entro marzo 2023.

I commenti

“L’ingresso di CDC nel gruppo rappresenta un ulteriore passo verso la creazione di un player integrato nel segmento della fornitura dei brand del lusso”, commenta Marco Pinciroli, CEO di White Bridge Investments. Obiettivo? “Rispondere al meglio alle esigenze dei campioni internazionali della moda”. Andrea Pezzatini, presidente del CdA di CDC, spiega che “entrando a far parte di questo progetto, saremo in grado di generare ancora più valore, sprigionando finalmente tutto il potenziale di CDC”. (mv)

Immagini tratte da Facebook

