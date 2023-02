M&A: corsa a 3 per Cadicagroup, polo dei tag per la moda

Corsa a 3 per acquisire Cadicagroup. Dopo la scrematura avvenuta negli ultimi mesi, i fondi Argand Partners, Paladin Capital e Chequers sarebbero i più seri pretendenti per rilevare il gruppo carpigiano, leader per accessori, cartellini ed etichette per la moda made in Italy. A vendere è il fondo Hig Europe (che appartiene a Hig Capital, uno dei principali fondi di investimento internazionali). Fanno parte di Cadicagroup, tra le altre, le aziende Cadica, Tessilgraf, Bernini, Varcotex. Insieme compongono il polo di riferimento per la produzione di tag per la moda e il lusso.

Nell’ottobre scorso, Carlo Festa del Sole 24 Ore aveva pubblicato la notizia della messa in vendita di Cadicagroup da parte della proprietà, il fondo Hig Europe. Incaricate dell’operazione: Mediobanca e Lazard. Da quel momento i potenziali interessati a rilevare il gruppo da 100 milioni di euro di fatturato hanno esaminato la documentazione dell’offerta. Ora, scrive sempre Il Sole 24 Ore, la corsa sarebbe ristretta a 3 soggetti: Argand Partners, Paladin Capital e Chequers.

L’avventura di Cadica nella produzione di cartellini ed etichette è iniziata nel 1974 a Carpi. Cadicagroup, invece, si è formato nel 2019, con l’acquisizione di tre aziende carpigiane (Cadica, Tessilgraf e Bernini) da parte di Hig Europe. Nel corso degli anni ci sono state altre operazioni che, oltre alla crescita organica delle tre imprese originarie, hanno portato il gruppo ad arrivare alla soglia dei 100 milioni di euro. (mv)

