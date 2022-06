Mentre Luxottica chiude per Fedon, ABL Pelletteria compra Tonakai

Due operazioni di M&A. Un closing e un’acquisizione, tra grandi e tra indipendenti. Perché mentre ABL Pelletteria compra Tonakai, Luxottica comunica il perfezionamento dell’operazione di acquisto di oltre 1,7 milioni di azioni ordinarie di Giorgio Fedon & Figli. Il pacchetto rappresenta il 90,9% del capitale sociale della società con sede operativa e amministrativa in Alpago (Belluno).

E così Luxottica chiude

Il prezzo pattuito da Luxottica per le azioni Fedon è 17,03 euro, per un investimento di 29,4 milioni di euro. All’operazione seguirà il delisting di Fedon dall’Euronext Growth di Milano. Nel 2021 EssilorLuxottica (circa 180.000 dipendenti) ha registrato ricavi per 21,5 miliardi di euro. Nello stesso anno i ricavi di Giorgio Fedon & Figli sono stati di 50,1 milioni di euro. Rumors avevano dato Luxottica interessata ad alcuni grandi gruppi di moda italiani come Armani e Dolce & Gabbana. Ma il Gruppo dell’occhialeria ha smentito l’interesse per investimenti nel fashion.

ABL Pelletteria compra Tonakai

L’altra operazione, dicevamo, vede ABL Pelletteria (Venezia) rilevare l’80% del marchio di sneaker Tonakai, fondato nel 2021 da Francesco Renna, dal controllo di SDS (Verona). ABL è specialista nella produzione di manufatti in pelle di fascia alta conto terzi ed è proprietaria del brand di borse Rebelle, creato nel 2019. Tonakai, nonostante la sua giovane età e la pandemia, ha venduto 6.000 paia di sneaker (in foto, un modello) per la stagione Primavera-Estate 2022. Come riporta Fashion Network, l’operazione rappresenta “l’inizio di un nuovo capitolo per ABL Group”, che punta ad un’altra acquisizione per completare l’offerta nei vari segmenti. (mv)

