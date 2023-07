I poli attraggono aziende e scuotono l’inerzia di un tranquillo (si fa per dire…) venerdì di fine luglio. MinervaHub prende New and Best H.F. di Barletta (Bari). Altofare Group (polo degli accessori per il lusso guidato da White Bridge Investments II) ha fatto shopping a Villatora di Saonara (Padova), rilevando Griste. Se queste sono operazioni…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI