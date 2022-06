Chanel tratta coi fornitori italiani e, proprio per questo, non può anticipare di più sui termini dei negoziati (semplici accordi commerciali? Ingresso nel capitale? Joint venture?). Ma l’ammissione di Bruno Pavlovsky, presidente della divisione Moda, al Sole 24 Ore è lo stesso importante. Innanzitutto, perché conferma che la griffe sta lavorando per sviluppare le proprie…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI