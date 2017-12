Nuove operazioni in vista: “Centinaia le aziende eccellenti”: Tamburi, dopo Moncler e Furla, ha fame di lusso

L’appetito vien mangiando. E, quindi, le partecipazioni in Furla, Hugo Boss e Moncler (per fare qualche esempio) non significano che il fondo Tamburi Investment Partners (TIP) abbia smesso di guardarsi intorno alla ricerca di nuovi affari. Anzi: “Certamente ci saranno altre operazioni. Ci sono centinaia di aziende eccellenti, che insegnano al mondo artigianato, classe e gusto. Nei prossimi anni succederanno cose interessanti e noi vorremmo aumentare il nostro peso e il nostro ruolo”. A spiegarlo a MFF è Giovanni Tamburi, presidente e ceo di TIP (fondo che in 17 anni di attività ha gestito quasi 2 miliardi di investimenti diretti e indiretti). Il fashion e il lusso sono un’area di interesse per TIP: “Il settore cambierà faccia con il boom dell’e-commerce e anche qui vogliamo portare innovazione”.