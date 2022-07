OVS si prende Les Copains per 1,5 mln, ma non addetti e macchinari

OVS si prende Les Copains. E come gruppo cresce ancora, dopo aver rilevato nel 2021 Stefanel, 11 store Gap in Italia, aver lanciato Piombo e aver annunciato di voler comprare Coin. Quella di OVS per Les Copains era l’unica offerta pervenuta al Tribunale di Bologna: 1,46 milioni di euro. OVS ha acquistato solo il marchio. Non ha suscitato l’interesse di alcun acquirente l’altro lotto all’asta per 1,9 milioni, che comprendeva 25 lavoratrici e i macchinari.

OVS si prende Les Copains

Lo scorso marzo il Tribunale di Bologna ha dichiarato il fallimento di Super, la società costituita nell’ottobre 2019 dalla famiglia Zambelli proprio per assumere il controllo di Les Copains. A presentare istanza di fallimento sono stati i dipendenti, che dovevano percepire alcune mensilità. Lo avevano fatto per evitare che il marchio fosse venduto senza di loro. Ed invece proprio così è accaduto, perché il Tribunale ha pubblicato due bandi d’asta: uno per il brand e l’altro per la divisione produttiva (lavoratrici e macchinari). Nelle settimane successive al fallimento è stato registrato l’interesse di diversi potenziali acquirenti. Ma alla fine solo OVS ha presentato una formale offerta e con 1,46 milioni di euro si è aggiudicato il marchio. I macchinari ora verranno venduti singolarmente nelle modalità che stabilirà il curatore fallimentare.

La strategia

Les Copains “rientra nella strategia di OVS di rafforzare la sua piattaforma di sviluppo e distribuzione del prodotto – si legge su il Resto del Carlino –. L’obiettivo è ampliare il pubblico dei visitatori ed essere sempre più vicini ai diversi stili di vita dei clienti”. Il gruppo prosegue il percorso di espansione avviato nel 2021, quando rilevò il marchio Stefanel e investì per rilanciarlo, compreso il ritorno del 50% della produzione in Italia. Poi ha fondato il marchio Piombo, ha rilevato 11 store Gap in Italia e ha annunciato di voler comprare Coin entro novembre. Ma nell’attesa, si è portato a casa Les Copains. (mv)

Leggi anche: