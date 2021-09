OVS raddoppia gli store di Stefanel e pianifica 30 aperture

OVS riattiva Stefanel. Nuovo logo, nuova collezione e 30 aperture da qui alla fine dell’anno. “Stefanel è un marchio di grande valore, conosciuto e apprezzato in Italia e all’estero – commenta con una nota Stefano Beraldo, CEO di OVS –. Vogliamo recuperare il suo heritage proiettandolo verso il futuro. Un punto di incontro tra valori storici del marchio, attualità e spirito metropolitano”.

30 aperture

OVS raddoppia il numero dei punti vendita italiani di Stefanel. Il rilancio del marchio non passerà solo dall’e-commerce, ma parte dagli store fisici. Un segno di fiducia e ottimismo per tutto il sistema. Oltre ai 30 negozi già presenti in Italia (alcuni in franchising), entro la fine dell’anno se ne aggiungeranno altri 30. Sono 21 gli store presenti all’estero, suddivisi tra Portogallo, Grecia e Russia. I 100 dipendenti a busta paga nella vecchia società sono stati assorbiti da OVS.

Gli altri step del piano

Stefanel presenta anche un logo rivisitato, con il rosso e il nero a contrasto. E la nuova collezione sviluppata da un team interno composto da dipendenti OVS e da ex Stefanel. Il nuovo corso della griffe “punta sulla qualità senza tempo, sull’accurata ricerca dei materiali e sull’attenzione al dettaglio, riposizionandosi in una fascia di prezzo competitiva” conclude la nota stampa. (mv)

