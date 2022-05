Quando si parla di finanza, a Kering piace essere tra i precursori

Lo dice Marco Bizzarri a proposito di Gucci. Ma siamo certi che vale per tutto il gruppo. Quando si tratta di finanza a Kering piace essere tra i precursori. Lo dimostrano due notizie di questi giorni. Il brand ammiraglio apre (per il momento in via sperimentale in Nord America) all’incasso di criptovalute anche negli store fisici. Mentre la holding appronta un piano di partecipazione azionaria a favore dei dipendenti in otto Paesi.

In cassa con le criptovalute

Si parte con le boutique di New York, Los Angeles, Atlanta e Las Vegas. Poi, gradualmente, la sperimentazione sarà estesa entro l’estate a tutti gli States e al Nord America. Anche negli store fisici, dunque, Gucci accetterà i pagamenti con dodici criptovalute, come bitcoin, ethereum e dogecoin. “Puntiamo sempre a integrare le nuove tecnologie, quando consentono una migliore esperienza ai clienti – ha detto il CEO Bizzarri a Vogue -. Accettare le criptovalute nel sistema di pagamenti è un’evoluzione naturale”.

A Kering piace innovare

Kering, intanto, prepara il primo piano di partecipazione azionaria a condizioni preferenziali per i dipendenti. Il tipo di benefit di cui, di solito, godono i manager. Gli addetti di Francia, Italia, Regno Unito, USA, Cina, Hong Kong, Giappone e Corea del Sud dal 19 maggio al 9 giugno avranno a disposizione un massimo di 200.000 azioni. Il pacchetto, tramite aumento di capitale, rappresenterà lo 0,16% del capitale sociale del gruppo. Qual è il vantaggio? Innanzitutto, il prezzo. Sarà scontato del 20% rispetto alla media degli ultimi venti giorni di quotazione prima della delibera del piano. E poi le garanzie: le azioni saranno bloccate per 5 anni in Francia e per tre negli altri Paesi. Da Kering spiegano che si tratta di una ricompensa per i dipendenti, dal momento che il successo del gruppo dipende anche da loro.

