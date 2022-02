Pazienza, opportunismo e lucidità. Per il CEO di Kering, François-Henri Pinault, sono queste le 3 doti che deve avere chi è impegnato in fusioni e acquisizioni (M&A). Il gigante francese del lusso non ha fatto mistero della sua volontà di comprarsi un nuovo marchio. Il mercato lo sa da tempo. Ma Kering non è il…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI