Shopping coreano per Limonta, che acquisisce Batm al 100%

Acquisendo la società coreana Batm al 100% Limonta raggiunge il duplice scopo di consolidare la presenza in Asia e di ampliare l’offerta di tessuti per la moda e per il lusso. Il gruppo lombardo, reduce dalla presenza a Lineapelle New York, affianca nel proprio portafogli l’azienda coreana a Bridge Shanghai, presente in Cina dal 2006.

Shopping asiatico

Non è certo un mistero che nell’attuale congiuntura di mercato le imprese capaci di orchestrare concentrazioni industriali sono le prime candidate a un ruolo di leadership. Soprattutto se le operazioni di M&A sono su scala internazionale. Ora che Limonta possiede Batm al 100%, la società asiatica, fondata a Seoul nel 2003, assume il nome di Limonta Batm LLC. “L’obiettivo di questa operazione è completare la nostra offerta di prodotto per i clienti, attingendo al know-how di un paese come la Corea, che vanta una consolidata tradizione di innovazione tessile – è il commento di Paolo Limonta, amministratore delegato del gruppo, affidato a una nota –. Tale tradizione si associata a una produzione industriale di elevata qualità che ha assunto negli ultimi anni un’importanza crescente nel mondo del fashion e in particolare in quello del lusso”.

Foto dall’account LinkedIn di Limonta

