Shopping veneto di filiera: Venevision rileva Eurofin

Ancora un merger di filiera: Venevision rileva Eurofin, azienda specializzata in trattamenti superficiali (galvanica e verniciatura) per gli accessori moda e lusso. Si tratta di una holding focalizzata, in particolare, nell’occhialeria ed è stata costituita da VeNetWork, società che ha raccolto i capitali privati di 71 imprenditori del triveneto.

Venevision ha rilevato il 100% di Eurofin, azienda di Pederobba (Treviso) che si occupa di galvanica e verniciatura di accessori per la filiera della moda e del lusso. L’azienda continuerà a essere guidata dai due attuali CEO, i fratelli Giorgio e Daniele Bronca, e dà lavoro a 68 persone. Nel 2021 ha fatturato 11 milioni di euro, in crescita nel 2022 di circa il 23%.

“Consolidiamo la filiera della fornitura”

“Con questa operazione – spiega Gianni Nardelotto, direttore generale di VeNetWork e membro del CdA di Venevision – prosegue il nostro percorso di consolidamento dei fornitori dell’alto di gamma” (fonte: nordesteconomia.gelocal.it). Con l’acquisizione di Eurofin, Venevision raggiunge 70 milioni di euro di fatturato, coinvolgendo circa 400 addetti.

Un ecosistema industriale

“Si consolida il nostro progetto strategico di realizzare sul territorio un ecosistema industriale di eccellenza”. Un territorio “caratterizzato da una produzione a vocazione artigiana, con competenze ed esperienze davvero uniche”. Ma anche da “una visione di sviluppo produttivo fortemente centrata sull’internazionalizzazione del made in Italy” dice Alberto Baban, presidente di Venevision.

