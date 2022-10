Golden Goose acquisisce il calzaturificio IFT-Italian Fashion Team. In questo modo il brand veneto (che fa capo al fondo Permira) integra il suo principale fornitore di sneaker. Il CEO e fondatore di IFT, Michele Zonno, ex Filanto, resterà al timone dell’impresa insieme a Patrizia Filograna. Nel 2021 IFT ha prodotto oltre 750.000 paia di sneaker per le griffe del lusso. È l’ultima integrazione verticale nella filiera italiana. I marchi investono sempre più nel supporto alle piccole e medie imprese, per proteggerne l’artigianalità e il know how.

“La tradizione artigianale di Golden Goose si riflette nel calore di un oggetto fatto a mano – commenta con Fashion Network Silvio Campara, CEO di Golden Goose –. Mentre continuiamo in questo splendido viaggio, vogliamo dei partner che condividano i nostri valori di autenticità e qualità”. I dettagli finanziari dell’operazione, che dovrebbe essere completata nel quarto trimestre dell’anno, non sono noti. Dal 2007 (anno di fondazione) al 2016, IFT (Casarano) ha operato esclusivamente fornendo servizi di consulenza. Nel luglio 2016 l’impresa si è trasformata in industria manifatturiera. E due anni dopo ha ampliato la produzione. IFT ha chiuso il 2021 con 37 milioni di euro di fatturato: prevede di raggiungere 55 i milioni nel 2022. Sono 300 gli addetti che lavorano in Salento. Altrettanti ne impiega in Albania, dove dispone di un tomaificio con la partecipazione di manager locali. “Siamo entusiasti di entrare a far parte della Golden Family in un momento di crescita così importante – dice Zonno al Quotidiano di Puglia –. Collaboriamo ormai da 7 anni. Questa è la naturale evoluzione di una relazione forte e duratura come la nostra”. (mv)

Foto da IFT

