Spartoo verso l’IPO: la Borsa di Parigi per sostenere le crescita

Spartoo vola verso l’IPO. L’e-tailer francese, che vende calzature online in tutto il mondo, ha annunciato l’imminente sbarco alla Borsa di Parigi. L’operazione, come spiega il CEO Boris Saragaglia, nelle intenzioni di Spartoo, è l’anticamera di un potenziamento dell’offerta e dell’ampliamento ad altri segmenti.

Spartoo verso l’IPO

Lunedì 7 giugno Spartoo ha comunicato che “l’autorità di borsa francese (AMF) ha approvato il suo documento di registrazione”. Questo rappresenta il primo passo nel processo di IPO. La quotazione avverrà alla Borsa di Parigi. “Siamo convinti che la quotazione in Borsa ci consentirà di accelerare la nostra strategia di crescita sostenibile” spiega Saragaglia. Secondo il CEO il progetto “è pienamente in linea con la nostra intenzione di rafforzare l’offerta di moda, comprese le calzature, il segmento principale su cui abbiamo stabilito la nostra leadership, espandendo l’offerta in nuovi segmenti, come la decorazione della casa”.

L’anno del digitale

Spartoo nasce nel 2006 e ha sede a Grenoble. Attraverso la sua piattaforma offre 8.000 marchi, di cui 16 di proprietà. Saragaglia spiega che nel 2020 “abbiamo venduto più di 3 milioni di paia di scarpe: il nostro sito web attira 14 milioni di visitatori unici al mese”. Spartoo ha chiuso il 2020 con un GMV di 194 milioni di euro. (art)

