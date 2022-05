Tre opinioni sull’opportunità di aprire (o meno) il capitale

Chi lo ha fatto, e con grande soddisfazione. Chi lo ha fatto, e lo farà ancora. Chi non lo ha ancora fatto e non ci pensa proprio. L’opportunità di aprire il capitale esercita un magnetismo ondivago sui player della moda e del design. La rassegna stampa della settimana ci offre i punti di vista, tutti non solo legittimi (of course) ma anche interessanti, di Massimo Giorgetti (MSGM), Carlo Colombo (Colmar) e Andrea Gentilini (Luxury Living Group).

MSGM grazie alla cavalcata dai 3,9 milioni di fatturato nel 2014 ai 40,6 del 2020 è entrata tra i campioni de Il Corriere della Sera. Giorgetti spiega a MFF che cosa ha in mente, ora, per arrivare alla quota dei 50 milioni. Del progetto fa parte la partnership con Style Capital . Il bilancio di questi quattro anni insieme? “II confronto è ancora bello e costruttivo – risponde –. Più che un fondo e un brand, siamo un’azienda unica . In un momento come il Covid aver avuto le spalle coperte è stato importante. Nessuno è stato licenziato e mi sono sentito protetto”;

nella contesa delle M&A: “Acquisizioni? No – risponde a L’Economia de Il Correre della Sera -, pensiamo di poter ancora crescere in modo organico”; A proposito di aggregazioni, focus del mensile La Conceria n.5 (maggio 2022), Gentilini ne spiega a QN la prospettiva dal punto di vista di una conglomerata del design: “Il nostro modello prevede un corpo centrale che eroga servizi produttivi, industriali, finanziari e organizzativi. Ma anche delle realtà indipendenti che si occupano dei rispettivi brand come se ognuno di loro fosse l’unico di cui ci occupiamo, per garantire loro unicità e dedizione e sviluppando così il massimo della loro potenzialità”.

