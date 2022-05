Hind acquisisce Famar: su La Conceria n. 5 ci spiega perché

Hind acquisisce Famar, azienda ferrarese dell’abbigliamento. L’ultima operazione non ci sorprende, perché il treno delle acquisizioni di filiera corre senza sosta. La stessa Hind, insieme ad altri player come Florence e Minerva Hub, dalle colonne de La Conceria n. 5 (in distribuzione tra gli abbonati a maggio 2022) ci spiega il senso del processo di aggregazione in corso nel tessuto manifatturiero del made in Italy. “Perché oggi ci aggreghiamo”? Ampliare il proprio perimetro è in cima all’agenda dei manager che abbiamo intervistato: ognuno di loro ci ha candidamente anticipato che nuove aziende sarebbero entrate nel proprio polo.

Hind acquisisce Famar

Nella prima settimana di maggio Gruppo Florence ha annunciato che 5 nuove imprese si sarebbero unite alle 7 che già formavano il gruppo. Ecco che ora Hind, attraverso la sua controllata Holding Moda, ufficializza l’acquisizione della maggioranza dell’azienda ferrarese Famar: e con questa siamo a 8 imprese aggregate. Ma nei prossimi mesi assisteremo ad altre operazioni analoghe. Il presidente di Hind, Claudio Rovere (nella foto), ci ha raccontato sull’ultimo numero de La Conceria come la mentalità dei piccoli imprenditori italiani oggi sia più incline all’unione rispetto al passato: “All’inizio del nostro percorso abbiamo ricevuto dei no. Oggi invece ci arrivano continuamente delle richieste per entrare a far parte del nostro gruppo”. (mv)

