Un fondo vuole Dondup. Sbloccati i 10 mln per salvare Corneliani

Made in Italy Fund vuole Dondup. Sarebbero in corso le trattative in esclusiva per la cessione del marchio controllato dal fondo L Catterton e presieduto da Matteo Marzotto. Parziale schiarita, intanto, per Corneliani, cui dovrebbe presto arrivare il contributo statale da 10 milioni di euro. Dopo otto mesi di attesa è arrivato il decreto attuativo che permette allo Stato di compiere interventi in aziende private in difficoltà salvaguardando il made in Italy.

Vuole Dondup

Made in Italy Fund, società formata nel 2018 da Quadrivio Group e Pambianco Strategie d’impresa, sarebbe in trattativa esclusiva per rilevare la società di abbigliamento marchigiana Dondup. Lo riporta Il Sole 24 Ore. Il brand di abbigliamento ha come azionista di riferimento L Catterton, il fondo creato da LVMH e Catterton. Presidente di Dondup è Matteo Marzotto, mentre il CEO è Matteo Anchisi. L’azienda ha chiuso il 2019 con ricavi a quota 55 milioni di euro circa e un Ebitda vicino al 27%. Nel settore moda, Made in Italy Fund ha in portafoglio i marchi GCDS, 120% Lino e Rosantica.

Il contributo da 10 milioni

In attesa dell’ingresso di investitori privati, sembra essersi finalmente sbloccato il promesso contributo da 10 milioni di euro da parte dello Stato in favore di Corneliani. Annunciato lo scorso luglio, atteso per settembre, il bonifico non è ancora arrivato. Mancava il decreto attuativo, che è stato pubblicato qualche giorno fa. È così istituito il Fondo del ministero dello Sviluppo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e l’attività di impresa. Secondo Il Sole 24 Ore, tale decreto consente e regola l’intervento pubblico nelle imprese private in crisi: limite di 10 milioni di euro e per un tempo massimo di 5 anni. “È la dimostrazione di quanto l’Italia voglia tornare concretamente a fare politica industriale, investendo e tutelando il made in Italy” ha detto Alessandra Todde, sottosegretaria allo Sviluppo economico. (mv)

