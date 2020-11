Tre interessati a Corneliani, anche chi ha investito in Pittarosso

Berg Advisors, Pillarstone Italy e Giglio Group sarebbero interessati a Corneliani. L’azienda mantovana ha, intanto, ottenuto dal Tribunale la proroga richiesta di 60 giorni per la presentazione del piano di ristrutturazione e rilancio. E i sindacati chiedono conto al Governo dei 10 milioni di euro promessi, ma non ancora pervenuti.

Interessati a Corneliani

Si agisce su più fronti per salvare l’azienda in concordato da giugno. Giorni fa era ripresa l’attività produttiva. Ora sembrano intensificarsi i colloqui con i soggetti potenzialmente interessati ad investire in Corneliani. La Gazzetta di Mantova riporta i nomi di tre pretendenti: Pillarstone Italy, Giglio Group e Berg Advisors. Pillarstone Italy è la piattaforma fondata nel 2015 dal fondo americano KKR: offre liquidità e competenze manageriali per consentire il riequilibrio finanziario alle aziende con cui collabora. Attraverso RSCT Fund, che controlla, Pillarstone Italy è entrata in azione con Pittarosso, catena del retail calzaturiero, anch’essa in concordato. Giglio Group è una società che realizza e gestisce l’attività di e-commerce per aziende italiane della moda, design e food. La società era in corsa per rilevare Brooks Brothers, ma non ha vinto la competizione. Berg Advisors è una società statunitense di consulenza aziendale che, probabilmente, è stata incaricata di interessarsi al dossier Corneliani da un suo cliente.

La proroga

Proprio per gestire al meglio eventuali trattative, Cornaliani ha chiesto (e ottenuto) una proroga di 60 giorni dal Tribunale di Mantova sulla data di presentazione del piano di rilancio. La nuova scadenza è a metà gennaio 2021. Data entro la quale dovrebbe pervenire anche il bonifico da 10 milioni di euro annunciato a luglio dal MISE. Secondo i sindacati, che ora chiedono informazioni al Ministero, sarebbe dovuto arrivare entro la fine di settembre. (mv)

