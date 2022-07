Una settimana di acquisizioni, cessioni, default e IPO

Non si sono certo annoiati ai piani alti delle società della moda e del design. Già, perché veniamo da una settimana di acquisizioni e di cessioni. Di annunci di quotazioni in Borsa e di rischi default. La rassegna stampa è davvero ricca. Ecco cosa abbiamo selezionato per voi.

Cominciamo dalla prima (in ordine cronologico) delle notizie. Il gruppo Frasers con un investimento di 900 milioni di euro compra il 4,9% di Hugo Boss . Non solo: nella stessa operazione finanziaria acquisisce anche il diritto di salire fino al 20%, con un bello scossone agli equilibri societari del brand tedesco;

con un investimento di 900 milioni di euro compra il 4,9% di . Non solo: nella stessa operazione finanziaria acquisisce anche il diritto di salire fino al 20%, con un bello scossone agli equilibri societari del brand tedesco; Siamo ancora nel campo delle ipotesi, ma pare che L Catterton (fondo che fa capo ad Arnault e a LVMH) sia pronto a un disinvestimento. A fronte di una cifra vicina ai 700 milioni di dollari sarebbe disponibile a cedere Ganni;

Invece è cosa fatta l’acquisizione da parte di Aeffe , gruppo che gestisce tra gli altri Moschino, Alberta Ferretti e Pollini, di Velmar , suo fornitore di lingerie;

, gruppo che gestisce tra gli altri Moschino, Alberta Ferretti e Pollini, di , suo fornitore di lingerie; Passa da Piazza Affari il percorso di Italian Design Brands . L’holding dell’arredo fondata nel 2015 dal private equity Partners ha annunciato l’avvio del processo di IPO su Euronext Milan , segmento Star. L’esordio è in calendario per il primo semestre del 2023;

. L’holding dell’arredo fondata nel 2015 dal private equity Partners ha annunciato l’avvio del processo di IPO su , segmento Star. L’esordio è in calendario per il primo semestre del 2023; Scricchiola, eccome se scricchiola, ciò che rimane di Shandong Ruyi. Il progetto di formazione della “LVMH cinese” si è arenato da un pezzo. Già da quando, cioè, fallì il closing per l’acquisizione di Bally. Ora l’holding perde un altro pezzo: Lycra, comprata nel 2019 per 2,6 miliardi di dollari, passa ai creditori cui non è riuscita a restituire un prestito da 400 milioni di dollari.

