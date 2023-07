Ben venga il liceo del Made in Italy. Ma non è quello che serve al fashion system per colmare il gap tra fabbisogno professionale e offerta di operai specializzati. “Ho avuto modo di parlarne con il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara – ha detto Giovanni Brugnoli (nella foto), vice presidente di Confindustria con delega al Capitale…

