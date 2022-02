Accademia Costume & Moda prepara gli Open Day e 33 borse di studio

Un Open Day per i designer del futuro. Accademia Costume & Moda, l’istituto di formazione con sede a Roma e Milano, ha annunciato le date delle visite guidate per il 2022. Gli open day, disponibili in presenza e online, avranno luogo a partire da febbraio con cadenza mensile: termineranno il 9 settembre. Per l’anno accademico 2022/2023 Accademia Costume & Moda offre 33 borse di studio.

Accademia Costume & Moda ha annunciato il calendario degli Open Day: sabato 19 febbraio (online), sabato 19 marzo, sabato 9 aprile (online), sabato 7 maggio, mercoledì 13 luglio (online) e sabato 17 settembre. Resta possibile, poi, prenotare un colloquio personalizzato e visitare sia la sede di Roma sia la sede di Milano. Durante le visite si potranno conoscere i contenuti e i percorsi formativi per intraprendere una carriera nel campo della moda.

Le borse di studio

ACM erogherà anche quest’anno 33 borse di studio agli studenti più motivati e talentuosi: 12 per i corsi Triennali e 21 per i Master, di cui 3 per il Master di Fashion Sustainability elargite da Salvatore Ferragamo, Bonaudo e Project Officina Creativa. Termine ultimo di partecipazione sarà il 30 aprile 2022. Capitolo a parte sono le promozioni dedicate ai “Very Early Bird”. Chi partecipa alle prime due date dei test di ammissione ai Corsi Triennali (in programma per il 9 e il 30 marzo 2022), potrà usufruire di una riduzione di 1000€ sulla retta di frequenza. Mentre chi si candida, entro il 31 aprile 2022, per l’ammissione ai Master (in partenza a novembre di quest’anno) potrà usufruire di una riduzione di 800€ sulla retta di frequenza. (art)

Foto da Facebook

