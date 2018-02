Amici per la Pelle: votate, votate, votate (a Lineapelle94 e su Facebook). Domani la premiazione

Ultimo giorno utile per votare le opere di Amici per la Pelle. La premiazione del concorso organizzato da UNIC (Unione Nazionale Industria Conciaria) in collaborazione con Lineapelle si svolgerà domani mattina alle 11 nella Sala Auditorium del Centro Servizi, a Fieramilano Rho, dove sono attesi oltre mille ragazzi tra i 12 e i 13 anni provenienti dai distretti italiani della pelle. Quest’anno la loro creatività si è sbizzarrita intorno al tema Museum Tan e le opere sono esposte al Padiglione 9 della fiera e nella galleria virtuale alla pagina Facebook di Unic. Il voto può essere espresso in fiera compilando l’apposito modulo oppure cliccando Mi Piace sulla foto dell’opera preferita. Il concorso è giunto quest’anno alla sua settima edizione, coinvolgendo dal 2012 più di 8.000 studenti delle scuole medie in un viaggio formativo di sei mesi che comprende visite in conceria, agli impianti di depurazione, nei centri di ricerca, e che culmina con la realizzazione di un’opera in pelle. L’obiettivo del concorso è avvicinare i giovanissimi alla filiera della pelle. Non è un caso, dunque, che Amici per la Pelle abbia permesso nei distretti un aumento di iscrizioni agli istituti professionali ad indirizzo conciario pari a circa il +20%.