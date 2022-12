Athison premia i suoi Intreccincantiere di idee futuribili

Un intreccio di creatività per scoprire nuovi talenti. Giunge all’ottava edizione il concorso Intreccincantiere, fashion contest di idee futuribili promosso da Athison, brand di proprietà di Manifattura di Domodossola. Lo scorso 2 dicembre 2022 si è svolto l’evento conclusivo che ha visto premiare, nel contesto del Museo Bagatti Valsecchi di Milano, i vincitori di quest’anno. Durante la cerimonia sono intervenuti Giuseppe Polli (presidente di Manifattura di Domodossola) e Antonio D’Amico (conservatore Museo Bagatti Valsecchi) oltre ai partner Lineapelle e Gruppo Banco BPM.

Intreccincantiere di idee futuribili

I premiati in questa edizione sono Elena Sofia Casolaro (IUAD – Accademia della Moda, Napoli) per la pelletteria. Ludovica Veneziano (HARIM – Accademia Euromediterranea, Catania) per l’interior design. Davide Mazzafaro (IUAD – Accademia della Moda, Napoli) per calzatura. Mónica Palazón Arco (Accademia di Belle Arti di Brera, Milano) per la categoria pet. A giudicare i loro lavori è stata una giuria composta, tra gli altri da Mario Dice, Cristiano Burani, Cinzia Macchi e Emi Nava.

Il Museo Bagatti Valsecchi

Avevamo già raccontato qui della collaborazione nata tra Manifattura di Domodossola e il Museo Bagatti Valsecchi. Ad arricchire la partnership, a partire dalla prossima edizione di Intreccincantiere, i partecipanti dovranno “sviluppare creazioni originali di abbigliamento, pelletteria, calzatura e interior design che si ispirino liberamente allo styling rinascimentale della casa museo BA.VA attraverso l’utilizzo dei materiali intrecciati di Manifattura di Domodossola”. Il nuovo bando è già online. Le iscrizioni sono aperte fino al 28 febbraio 2023.

Nella foto, da sinistra: Elena Sofia Casolaro, Ludovica Venezia, Davide Mazzafaro e Monica Palazon Arco

