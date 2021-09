Brenta, sabato 11 porte aperte al Politecnico Calzaturiero

Porte aperte al Politecnico Calzaturiero della Riviera del Brenta. L’istituto di alta formazione del distretto calzaturiero veneto ha programmato un open day per sabato 11 settembre. Un’occasione per conoscere meglio il percorso che prepara i professionisti del settore.

Porte aperte al Politecnico Calzaturiero

Sabato 11 settembre il Politecnico Calzaturiero aprirà le proprie porte dalle 10 alle 12. L’open day accoglierà i potenziali studenti di domani per consentire loro di toccare con mano uno degli istituti più prestigiosi del settore. Il Politecnico Calzaturiero forma in media ogni anno trecento ragazzi e mille lavoratori del comparto. Il 95% degli allievi trova impiego prima di terminare il biennio. In quest’ottica l’evento prende il nome di “Day Zero”. L’istituto rappresenta così un primo passo ed un trampolino di lancio per i giovani professionisti della moda.

Il percorso formativo

L’offerta formativa della Scuola è così organizzata. Il primo anno è dedicato alla modelleria classica di base. Il secondo, a scelta, si concentra sulla modelleria classica avanzata o sportiva e del tempo libero. Alla conclusione del biennio, il Politecnico rilascia un attestato di frequenza e profitto. È comunque possibile proseguire gli studi frequentando il terzo anno, che consente di specializzarsi in progettazione e design, industrializzazione modelli e strutture oppure calzature di lusso fatte a mano. La formula base permette di assistere alle lezioni il sabato. Inoltre è possibile scegliere la formula intensiva per seguire i corsi durante la settimana.

Il commento

“L’elevata percentuale di studenti che trovano impiego prima di terminare il biennio testimonia il valore della nostra Scuola, un’eccellenza riconosciuta a livello nazionale – spiega l’amministratore delegato Antonio Passuello -. Gli allievi, del resto, provengono da ogni parte d’Italia e anche dall’estero per acquisire una preparazione adeguata per i ruoli di designer, modellisti, tecnici della calzatura e della borsa”. (art)

Leggi anche: