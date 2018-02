Corsi e programmi personalizzati: corri al padiglione 9 (A14) per conoscere Lineapelle Training

Un punto di contatto per presentare al pubblico di Lineapelle94 l’offerta formativa di Lineapelle Training. Al padiglione 9 di Fieramilano Rho, lungo il corridoio A (cioè il primo a sinistra, una volta entrati) e in posizione A14, l’ente formativo di Lineapelle incontra i visitatori per conoscere, farsi conoscere e studiare percorsi personalizzati tarati sulle esigenze delle singole aziende. Nato nel 2002, Lineapelle Training organizza corsi di formazione per gli operatori della filiera della moda e per gli studenti che professionisti del fashion system non lo sono ancora, ma lo diventeranno. Con un’offerta tematica che spazia dalla materia prima, alla lavorazione delle pelli, passando dalla conoscenza dell’articolistica fino alla qualità e sicurezza del prodotto finale, Lineapelle Training nella sua storia ha formato quasi 11.000 studenti in Italia e all’estero. Gli addetti di Lineapelle Training accolgono a braccia aperte chi, trovandosi in fiera, desidera fare la loro conoscenza. I visitatori che, per esigenze di agenda, preferiscono fissare un appuntamento, possono scrivere a lptraining@lineapelle-fair.it