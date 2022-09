Fermo, al via la seconda Master Class Fendi all’istituto Ricci

Dopo il successo dello scorso anno scolastico, all’Istituto Professionale Ostilio Ricci di Fermo ha preso il via la seconda Master Class Fendi. La griffe in orbita LVMH ha lanciato il progetto nel settembre 2021. Lo ha fatto “con l’obiettivo di formare una nuova generazione di artigiani specializzati”, ha affermato il CEO Serge Brunschwig. La griffe ha aderito all’iniziativa “Adotta una Scuola” promossa da Fondazione Altagamma in partnership con il Ministero dell’Istruzione.

Master Class Fendi

Il primo corso biennale “Fendi shoes master class ha coinvolto 15 alunni (su 21 posti disponibili). Saranno 20 quelli della seconda edizione in partenza in questi giorni. Al termine dei due anni, una parte degli studenti troverà lavoro nella griffe romana. Fendi e l’istituto Ipsia O. Ricci di Fermo “sono stati tra primi a dare attuazione all’ambizioso progetto Adotta una Scuola – commenta la dirigente scolastica Annamaria Bernardini –. Le aspettative non sono andate deluse”. Il risultato è possibile anche grazie al lavoro cooperativo di un team di progetto, formato da insegnanti, dirigente scolastico e dallo staff di Fendi.

L’alternanza scuola-lavoro

“Nel mese di aprile l’azienda ha ospitato gli allievi in alternanza scuola-lavoro e ha espresso soddisfazione per come gli alunni si sono posti e per la preparazione raggiunta”. La nota dell’Ipsia O. Ricci sottolinea come il progetto sia un modello di collaborazione tra scuola e impresa. Da replicare, per di più, per colmare il gap generazionale nei settori manifatturieri del made in Italy. Nei prossimi mesi, almeno stando a quanto comunica Fendi, a Fermo aprirà il nuovo calzaturificio da oltre 7.000 metri quadrati e circa 300 addetti. La griffe lascerà il sito produttivo di Porto San Giorgio. (mv)

Foto dai social

