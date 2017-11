Formazione e moda. Parigi guida il ranking mondiale, tre italiane nella top ten: Polimoda, Marangoni, Domus Academy

L’Istituto Francese della Moda di Parigi è la migliore scuola di moda del mondo. Lo ha stabilito il Global Fashion School Rankings del 2017, stilato dal magazine Business of Fashion, che ha confrontato le offerte formative di oltre 70 scuole nel mondo. Ci sono tre italiane tra le prime dieci: Polimoda Firenze (nella foto) al quinto posto, Istituto Marangoni Milano all’ottavo e Domus Academy Milano al decimo. Da tre anni la scuola fiorentina è la migliore d’Italia. “Nell’ultimo anno abbiamo registrato una crescita del 34%, raggiungendo la soglia dei 2.000 studenti” ha rimarcato Danilo Venturi, direttore di Polimoda. Di questi, oltre due terzi sono stranieri. La classifica vede al secondo posto il London College of Fashion, al terzo la Savannah College of Art and Design, al quarto il Fashion Institute of Technology di New York, al sesto Philadelphia University, al settimo Lim College di New York e al nono RMIT University di Melbourne. (mv)