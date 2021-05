Ecco i finalisti di World Leather Contest: non perdetevene uno

E arrivò il momento della condivisione e della (successiva, come vedremo) votazione. Parliamo di World Leather Contest e dei suoi finalisti italiani. I 23 studenti selezionati dalla giuria di docenti e addetti ai lavori sono giunti alla produzione dei loro prototipi che, uno al giorno, troveranno pubblica consacrazione sui social network (Instagram e Facebook) di UNIC – Concerie Italiane (associazione aderente a Confindustria Moda) e Lineapelle. A voi, quindi, il compito di non perdere nemmeno un post (con relative storie) da oggi (19 maggio 2021) fino a mercoledì 7 luglio.

I finalisti di World Leather Contest

Ai 23 studenti selezionati dalla giuria di docenti e addetti ai lavori sono state fornite le pelli necessarie allo sviluppo dei progetti creativi. Questi, da oggi, saranno postati uno alla volta, day by day, sulle pagine social di UNIC e Lineapelle. Una sorta di esposizione in progress che mostrerà anche le fasi di realizzazione dei prototipi degli studenti. I quali, poi, saranno giudicati in base a un doppio, complementare canale di votazione. Uno popolare, online, e uno gestito da una giuria di esperti. Tre le scuole italiane coinvolte: Istituto Marangoni Milano Fashion (Master in Fashion Design Womenswear e Fashion Design Menswear), Polimoda Firenze (Undergraduate in Leather Technology), Accademia Costume & Moda di Roma (Costume e Moda, I Livello). I vincitori saranno quattro: abbigliamento, pelletteria, calzatura e online.

Il concorso

World Leather Contest invita gli studenti a realizzare “accessori e capi di abbigliamento unici e innovativi – spiegano i promotori –, utilizzando esclusivamente la pelle o, in alternativa, accoppiandola con altri materiali naturali”. Nasce da un’idea di LHCA (l’associazione dei conciatori e trader statunitensi) e, su scala globale, si basa sul tema “Real Leather. Stay Different”. Il concorso è promosso in Italia da UNIC – Concerie Italiane e Lineapelle, con lo scopo di valorizzare l’eccellenza di un materiale unico: la pelle italiana. La manifestazione trova nel Regno Unito il sostegno di Leather UK, in Cina di CLIA (China Leather Industry Association) e a Taiwan di TLIA (Taiwan Leather Industry Association).

