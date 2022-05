Laboratorio Cartiera, formazione inclusiva per la moda etica

“Abbiamo tante commesse che non sappiamo come consegnarle”. Sono le parole di Andrea Marchesini Reggiani, fondatore di Cartiera. La cooperativa di Marzabotto (Bologna), dal 2017 ospita un laboratorio di moda etica dove lavorano anche migranti, rifugiati e persone svantaggiate. Dalla sua nascita, Laboratorio Cartiera ha raccolto e recuperato 14 tonnellate di pelle finita e formato 115 persone nell’ambito della pelletteria. Partita con un progetto sociale, Cartiera è ora un player del mercato della subfornitura per i brand. Ma questo non distoglie la realtà bolognese dal suo spirito originale.

Formazione per la moda etica

L’ultima iniziativa di Cartiera porta la firma dell’ente no profit Cna Impresa Sensibile e ha un obiettivo formativo. Protagonisti sono due maestri pellettieri in pensione che, per un anno, affiancheranno i lavoratori del Laboratorio Cartiera. Si attiveranno percorsi formativi e si svilupperanno anche prototipi di prodotti in pelle ex-novo. Un progetto di “affiancamento e tutoraggio”, ha spiegato Cna, ma anche di “dialogo intergenerazionale e interculturale”.

La circolarità

Laboratorio Cartiera (si chiama così perché utilizza i locali di un ex cartiera) recupera materie prime (pelli e tessuti) scarto dalle filiere di grandi marchi. E le trasforma in articoli di alta qualità. I brand scelgono Cartiera in un’ottica di qualità e di responsabilità sociale, considerato che all’interno della cooperativa trovano inserimento al lavoro migranti, rifugiati e persone svantaggiate. Attualmente sono una decina gli addetti, affiancati da un pellettiere, che producono borse, zainetti e altra piccola pelletteria. E gli affari sembrano andare a gonfie vele. “Dopo tanti anni di sofferenze, finalmente abbiamo tante commesse che non sappiamo come consegnarle”, conclude Marchesini Reggiani. (mv)

