L’attualità della moda nell’offerta degli ITS in Marche e Veneto

Sostenibilità e digitalizzazione sono i due paradigmi della moda di oggi. E l’offerta degli ITS, cioè degli Istituti Tecnici Superiori, si adegua per rimanere al passo. In Veneto partirà ad ottobre il corso per “Fashion sustainability manager”, il primo di questo tipo in Italia. Nelle Marche, dopo l’avvio dei corsi per tecnico superiore marketing e web strategy, è stato lanciato quello per formare esperti di comunicazione e web marketing. La figura è molto richiesta dalle imprese locali.

L’offerta degli ITS

Nel prossimo mese di ottobre partirà a Valdagno (Vicenza) il corso ITS per “Fashion sustainability manager” (nella foto da Facebook la presentazione). Ci sono 25 posti disponibili. È un corso post diploma di 2 anni che prevede 2.000 ore di formazione, per il 60% in aula e il 40% in azienda. Metà del corpo docente è costituito da professionisti del settore. Marzotto Group metterà a disposizione gli spazi per la didattica, incluse le attività di laboratorio presso il “Marzotto-Luzzati” che, riporta il Giornale di Vicenza, prevede di organizzare anche un sistema di residenzialità. Il corso è un nuovo tassello nel Veneto dopo il green leather manager di Arzignano. L’obiettivo è quello di progettare le aziende e le filiere produttive per i prossimi 20 anni. Luca Bortolotto, presidente moda Confartigianato Vicenza e presidente regionale pelletteria della stessa associazione, sottolinea come il corso porterà alle aziende della pelle: “Competenze per prepararle alla sostenibilità, nuova tematica richiesta da tutto il mondo della moda”.

Nelle Marche

Nelle Marche la digitalizzazione è entrata da tempo tra le proposte formative. L’ITS nel settore moda è attualmente attivo con il corso per diventare “tecnico superiore marketing e web strategy per l’internazionalizzazione nel settore moda”. Il corso è partito nel novembre 2019 all’Istituto Corridoni di Civitanova Marche, con 30 studenti che stanno frequentando il secondo anno. Dal prossimo ottobre, sempre presso lo stesso istituto, partirà un nuovo corso. Il titolo è “Tecnico superiore per lo sviluppo e la valorizzazione del settore moda, specializzato in comunicazione commerciale e web-marketing”. Al termine del percorso biennale, lo studente avrà le competenze per promuovere i prodotti moda del made in Italy con strumenti moderni e con modalità all’avanguardia, social compresi. (mv)

