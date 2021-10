L’impronta di Lineapelle con AFOL Moda al Fashion Graduate Italia

C’era anche Lineapelle, con AFOL Moda, al Fashion Graduate Italia 2021– Come Up!. Dal 24 al 26 ottobre, negli spazi del BASE di Milano (oltreché online), le accademie, gli istituti e le scuole di moda di Piattaforma Sistema Formativo Moda hanno raccontato la vita e il talento dei propri studenti. Il programma della “fashion week” dei centri di formazione, giunta alla settima edizione, prevede sfilate, talk, workshop, un contest e job placement. L’iniziativa rappresenta anche una vetrina sull’eccellenza del sistema formativo italiano per tutti gli studenti che intendano affacciarsi al mondo della moda.

L’impronta di Lineapelle

Lineapelle ha partecipato al programma di Fashion Graduate Italia 2021 in collaborazione con AFOL Moda, dicevamo. L’ente fieristico ha fornito i materiali per HAT-TRICK, il workshop andato in scena il 25 ottobre. Durante l’iniziativa, a cura della docente Stefania Meo, si sono realizzate “come in un gioco di prestigio” piccole sculture per ornare la testa ispirate alla modista viennese Adele List. List produceva le sue opere, originali e mai datate, con materiali di recupero combinati in forme e proporzioni armoniose. Un progetto che riconduce l’attività di creazione a un’atmosfera magica e che applica la pelle al contesto della cappelleria.

In foto, alcuni highlight della manifestazione

Leggi anche: